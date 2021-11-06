Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı Bursa'da bir genç anayolda bisikleti ile otomobile tutunarak ilerledi.

BURSA (İHA) - Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı

BURSA - Bursa'da bir genç anayolda bisikleti ile otomobile tutunarak ilerledi. Trafikte kendi canını tehlikeye atan genç, kendisini çeken otomobil sürücüsüne ise gülerek poz verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç gideceği yere daha erken gitmek için bir otomobile tutunarak ilerledi. Canını tehlikeye atan genç kendisini çeken otomobil sürücüsüne ise gülerek poz verdi.

Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı

Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı

Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı

Bursa'da otomobile tutunan genç canını böyle tehlikeye attı

İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri
Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

Sürücü feci şekilde can vermişti! Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın görüntüleri çıktı

 Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı

Muhabir elinden bıçağı almıştı! Kadına şiddetin sembolü olan anları sanık, mahkemede anlattı

 Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu

Pompalı tüfekli saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde oturduğu sırada vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title