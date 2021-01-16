Bursa'da otomobilde tüfekle iki kişiyi vuran zanlı adliyeye sevk edildi
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Bursa'da otomobilde tüfekle iki kişiyi vuran zanlı adliyeye sevk edildi

16.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:14
Bursa'da otomobilde tüfekle iki kişiyi vuran zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilde av tüfeğiyle iki kişiyi vuran zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde otomobilde av tüfeğiyle iki kişiyi vuran zanlı adliyeye sevk edildi.

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Orhan Aksu ve Orhan Eren'i aracında getirdiği tüfekle vuran L.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasından çıkarılan zanlı L.K, gazetecilerin soruları üzerine, iki kişiyi ölümden korktuğu için husumet üzerine vurduğunu, pişman olduğunu söyledi.

Dün akşam, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde devriye gezen trafik ekipleri, silah sesleri duyunca olay yerine yönelmiş, park halindeki aracına av tüfeği bırakan L.K'yi gözaltına alan ekipler, 16 LV 550 plakalı otomobilde silahla vurulmuş iki kişiyi fark etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Orhan Aksu ve Orhan Eren'in yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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