Bursa'da Miraç Kandilinde camiler doldu taştı
İhlas Haber Ajansı, Abdullah Furkan Bakırcan - Güncel
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Bursa'da Miraç Kandilinde camiler doldu taştı Bursa'da Miraç Kandilinde camiler doldu taştı.
BURSA (İHA) - Bursa'da Miraç Kandilinde camiler doldu taştı
BURSA - Bursa'da Miraç Kandilinde camiler doldu taştı.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Ulu Camii'de ve Üftade Camii'nde dualarla idrak edildi.
Bursalılar Miraç Kandilinde Ulu Camii ve Üftade Camiine gelerek namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.