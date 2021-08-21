Bursa'da manevra yapan araç takla attı; o anlar kamerada
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Bursa'da manevra yapan araç takla attı; o anlar kamerada

Bursa'da manevra yapan araç takla attı; o anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu; sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu; sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü İrfan Demir (46) yönetimindeki 16 Y 3219 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yoldan çıkarak takla attı. Ters duran aracı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştular. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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