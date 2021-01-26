Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)
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Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)

26.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:51
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİBursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki iş yerlerinin çatıları, şiddetli lodos nedeniyle uçtu.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Otosanti 32. Cadde'deki iş yerlerinin çatıları, şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Üzerlerine çatı düşen 19 araçta hasar meydana geldi. Lodosun etkili olduğu bölge dronla görüntülendi.  

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)
Bursa'da lodos çatıları uçurdu, vatandaşların kaçışı kamerada (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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