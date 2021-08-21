Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı
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Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı.

Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı

Kazanın ardından yangın çıkan araçtan böyle kurtuldular

Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Saniye saniye işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

Kaza, İnegöl Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Pınar Özçelik yönetimindeki 16 KK 396 plakalı otomobil, Kışla sokaktan çıkan Dursun Alpdoğan yönetimindeki 16 RZ 827 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobilde bulunan Elif Ö.ve Gülay Şekerlihafif şekilde yaralandılar. Kazanın hemen ardından araçta yangın çıktı. Araçta kalan 3 yaralı, zorlukla araçtan çıkarak kurtuldular. O sırada aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını gören çevredeki esnaflar, yangın tüpleriyle büyümeden söndürdüler.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı ve araçta yaşanan yangın ile yaralıların araçtan çıkarak kaçma anları bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı
Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı
Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı
Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı
Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı
Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı
Kamyonete çarpan otomobil kaza sonrası alev aldı...O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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