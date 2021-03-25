Bursa'da kar yağışı etkili oluyor
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Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

25.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:27
Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor İnegöl'de her yer beyaza büründü Bursa'nın İnegöl İlçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

İnegöl'de her yer beyaza büründü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde kar yağışı etkili oluyor. Yağışla birlikte hem şehir merkezi hem de yüksek yerler beyaza büründü.

İnegöl ilçe merkezinde kar yağışı etkili oluyor. Sabaha kadar devam eden yağışlarla birlikte şehir merkezi tekrar beyaz gelinliğini giydi. Sabah işe gidenler beyaz örtü sürprizi yaşadı. Kar şehir merkezinin yanı sıra yüksek kırsal mahallerde etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Yağışlar Bursa Ankara yolu Ümitalan ve Mezitler bölgesinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışmalarını sürdürürken, şu anda karayolunda herhangi bir aksama olmadığı ifade edildi.

Bursa'da kar yağışı etkili oluyor
Bursa'da kar yağışı etkili oluyor
Bursa'da kar yağışı etkili oluyor
Bursa'da kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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