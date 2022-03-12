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Bursa'da kar etkili oluyor

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Bursa'da kar etkili oluyor

Bursa'da kar etkili oluyor.

BURSA (AA) - Bursa'da kar etkili oluyor.

Kent merkezinde devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 6 santimetreye yükseldi. Yüksek kesimlerde ise tipi görülüyor. Kar ile soğuk hava da etkisini hissettiriyor. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Özellikle işçi servisleri ve özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı bölümlerdeki buzlanmadan dolayı zor anlar yaşadı.

Bursa'da karın aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bursa'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanlar, güzel görüntüler oluştururken bazı vatandaşlar yağışın tadını kar topu oynayarak çıkardı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

Bursa, kar, Güncel, Haberler

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