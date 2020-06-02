Bursa'da kaçak bina yıkımda zabıta memuruna yumruklu saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da kaçak bina yıkımda zabıta memuruna yumruklu saldırı

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı.

02.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:40

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı. O anlar kameraya da yansırken, zabıta ve ekiplere tepki gösterenler arasında CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç'in olması da dikkat çekti.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. Vefa Sokak'da bulunan zemin katlı ruhsatsız yapının yıkımını yapılırken zabıta memuru sözlü ve fiziksel olarak saldırıya uğradı.

Binayla resmiyette bağı olmamasına rağmen CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç olay yerine gelerek görevlilere bilgi verilmeden yıkım yapıldığını savundu. Görevliler ise, "Bana fırça atarak böyle konuşamazsın" diye karşılık verdi. Meclis üyesi Şahin Sevinç, "Ben sana hesap soruyorum. Ne zaman bilgi verdiniz" diye sorunca görevli, "Belediyede ilgili birimden ne zaman bilgi verildiğini öğrenebilirsin" dedi.

Bunun üzerine Şahin Sevinç, görüntü alan zabıtaya "çekme tokatı yersin" diye yöneldi. Görevli ise bu anı beklediğini söylerken yanındaki kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Darp edilen zabıta memuru olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan zabıta memuru daha sonrasında yumruk atan vatandaştan şikayetçi oldu. Yıkım işlemi gerçekleşirken jandarma da geniş güvenlik tedbiri aldı. - BURSA

Bursa'da kaçak bina yıkımda zabıta memuruna yumruklu saldırı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Fahrettin Altun
Magazin Ali Uğur Hülya Avşar Şeyma Subaşı Ersin Korkut
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Bursa'da kaçak bina yıkımda zabıta memuruna yumruklu saldırı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:40:27. #1.15#
title