Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mustafakemalpaşa ilçesi geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mustafakemalpaşa ilçesi geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir'den Bursa yönüne giden Mehmet Yusuf Karataş'ın kullandığı 34 NG 8372 plakalı otomobil, Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında Ufuk Yılmaz yönetimindeki 34 CMZ 571 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de şarampole devrildi. Kazada 34 CMZ 571 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sezer Sertaç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yusuf Karataş, Ufuk Yılmaz, eşi Sevgi Yılmaz ve çocukları Alparslan ile Alper Yılmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son dakika haberi! İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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