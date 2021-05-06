Bursa'da hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi
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Bursa'da hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi

Bursa'da hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar Mevkisi'nde hafriyat yüklü tır devrildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar Mevkisi'nde hafriyat yüklü tır devrildi. Yüklü olan tır yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Bursa-Yenişehir D100 karayolunda meydana geldi. Ömer K. idaresindeki hafriyat yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 46 yaşındaki sürücü Ömer K. ağır yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri 11 TH 602 plakalı hafriyat yüklü tırın şoförü Ömer K.'yı sıkıştığı yerden çıkarıp Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi
Bursa'da hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi
Bursa'da hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi
Bursa'da hafriyat yüklü tır devrildikten sonra 100 metre sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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