Bursa'da görevi sırasında hayatını kaybeden itfaiye eri toprağa verildi

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yangına müdahale ederken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren itfaiye eri, memleketi Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

İtfaiyeci Cengiz Topel Figen'in naaşı, Orhangazi Devlet Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi.

Cenaze, Figen'in ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından Orhangazi İtfaiye Amirliği binasının önüne taşındı.

Buradaki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa ve çevre illerden itfaiye yetkilileri ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Dua edilen törende konuşan Çelik, Figen'in görev şehidi olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra Çelik, Cengiz Topel Figen'in oğulları Gökhan ve Hacı Ahmet Figen'e Türk bayrağı verdi.

Törenin ardından Yalova'nın Sugören köyüne götürülen Figen'in naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazında, Figen'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve vatandaşlar hazır bulundu.

Orhangazi ilçesinde dün Dutluca Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangına giden Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Amirliğinde görevli Cengiz Topel Figen (56), alevlere müdahale ederken fenalaşmış, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.