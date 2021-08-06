Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjü aştıktan sonra karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Balıkesir yolu Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Balıkesir yönüne seyir halinde olan Celal Ak yönetimindeki 45 AEK 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen Gökhan Pişkin yönetimindeki 05 AAV 341 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Celal Ak ile araçta bulunan Halil Osman Ak, İbrahim Ak ve Medine Ak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücü Celal Ak'ın tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan Halil Osman Ak'ın Karacabey Devlet Hastanesi'nde, diğer yaralılar İbrahim Ak ve Medine Ak'ın ise Uludağ Tıp Fakültesi'nde tedavileri sürüyor.Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Bursa'da karşı yöne geçen otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin

Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
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