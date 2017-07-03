Bursa'da Fabrika Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir fabrikanın duvarına çarpması sonucu sürücü 41 yaşındaki Ramazan Sarı araçtan fırlayarak öldü.



Kaza saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sanayi Bölgesi Mevkii'nde meydana geldi. 58 NF 079 plakalı otomobil ile Bursa'dan İzmir yönüne giden 41 yaşındaki Ramazan Sarı bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirince araç Lale Sokak'ta inşaatı devam eden bir fabrikanın duvarına çarparak yola savruldu. Ramazan Sarı aracın camından fırlayarak öldü. Aracın çok süratli olduğu öğrenilirken hurdaya dönen otomobil içinde bira şişesi olduğu göze çarptı. Kaza sırasında bekçi kulübesinde bulunan yapımı devam eden inşaatın bekçisi Akif Beyoğlu, "Birden fren sesi duydum ve dışarı çıkana kadar önümden bir araba geçti. O an baktığımda her yerin toz duman içinde olduğunu gördüm. Toz kalktıktan sonra arabaya koşup bakınca boş olduğunu gördüm. Çevreden birkaç kişi daha gelince sağ sola baktık ve arkadaşın cansız bedenini gördük. Allah korusun az kalsın bana da çarpabilirdi" dedi.



Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Ramazan Sarı'nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.



- Bursa