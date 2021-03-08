Bursa'da ekmeğini 'Mermer'den çıkartan kadın, görenleri şaşırtıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde eşiyle birlikte mermer atölyesi işleten 38 yaşındaki Hazel Kara, hem çocuklarını büyütüyor, hem de erkek işi olarak görülen mesleğinde atölyede hazırladığı ürünleri inşaatlara gidip monte ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde eşiyle birlikte mermer atölyesi işleten 38 yaşındaki Hazel Kara, hem çocuklarını büyütüyor, hem de erkek işi olarak görülen mesleğinde atölyede hazırladığı ürünleri inşaatlara gidip monte ediyor.

Mermer atölyesinde spiral ve kesim makinelerini ustalıkla kullanan, ev işleri ile üç çocuğuna da zaman ayıran Hazel Kara, işlerini büyüterek hemcinslerine istihdam sağlamayı hedefliyor. Atölyenin sahibi ve mermer ustası Kara: - "Mermerin ağır olması sebebiyle 'Nasıl dayanıyorsun?' diye soruyorlar. Ben 50 kiloyum. 150-200 kilogramlık tezgahlarımız oluyor. Yeri geliyor, o tezgahları oğlumun da yardımıyla kaldırıyorum" dedi.

Mermerciliğe ilgisinin yıllar önce çalıştığı mozaik atölyesinde başladığını, daha sonra eşi Bünyamin Kara ile mermer atölyesi açtıklarını söyleyen Hazel Kara, "Mezar taşı, mutfak tezgahı, merdiven gibi mermerle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz. Önce ölçülerini alıyoruz, atölyemizde kesim ve yapıştırma işlemlerini yapıyoruz. Gün içerisinde de yerine gidip monte ediyoruz" diye konuştu.

Kara, mermerciliğin kadınlar için çok ağır bir sektör olduğunu, mermerle uğraşırken kendisini ilk kez görenlerin çok şaşırdığını dile getirerek, şunları söyledi: "Atölyemizi büyütmeyi hedefliyoruz. İlçemizde bahçelerde yevmiye usulü güvencesiz çalışan birçok kadın bulunuyor. Onlardan bir bölümüne istihdam sağlamak istiyoruz."

Hazel Kara, sabah erken saatlerde kalkıp ev işlerini bitirdikten sonra atölyeye gittiğini, gün boyu süren koşturmaca sonrası eve döndüğünde yine çocukları, akşam yemeği ve ev işleriyle ilgilendiğini belirtti.

"Eşimle gurur duyuyorum"

Bünyamin Kara da mermer ustası eşiyle gurur duyduğunu belirtti. Eşinin spiral ve kesim makinelerini rahatlıkla kullanabildiğine işaret eden Kara, "Eşim, burada bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapıyor. İnsanlar başta garipsiyordu ancak artık alıştılar. Öyle ki esnaf kahvehanesine bile gidip esnafla çayını içiyor" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı