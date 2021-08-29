Bursa'da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı
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Bursa'da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

Bursa'da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir düğünde magandaların sıktığı kurşunlar 2 kişiyi yaraladı.

Bursa'da bir düğünde magandaların sıktığı kurşunlar 2 kişiyi yaraladı.

İznik'e bağlı Müşküle Mahallesinde meydanda yapılan düğünde havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Müşküle Mahallesi'nin eski muhtarı Şemsettin Talan ve Mehmet Yüksel vuruldu. Eski muhtar kolundan yaralanırken, Mehmet Yüksel ise karnından yaralandı ve durumu ağır olarak Bursa'ya sevk edildi.

Zanlıların yakalanması için jandarma çalışma başlattı. - BURSA

Bursa'da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı
Bursa'da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı
Bursa'da düğünde maganda kurşunu 2 kişiyi yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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