Devrilen mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.
Ali Akbulut (51) yönetimindeki 33 ADV 18 plakalı tır, Bursa- Ankara Karayolu Çeltikçi Mahallesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Akbulut'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra İnegöl Devlet Hastanesini kaldırıldı.