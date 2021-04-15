Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Dereye düşen minibüsün sürücüsünün itfaiye ekiplerince kurtarılması Kurtarılan sürücünün ambulansta müşahede altında tutulması Bursa'da dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşen minibüsün sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dereye düşen minibüsün sürücüsünün itfaiye ekiplerince kurtarılması

Kurtarılan sürücünün ambulansta müşahede altında tutulması

Bursa'da dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşen minibüsün sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yusuf Demirel (60) idaresindeki 16 KNF 99 plakalı minibüs, Mesudiye ve Alanyurt mahalleleri arasından geçen yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun yan tarafındaki dereye düştü.

Dere içindeki araçta mahsur kalan Demirel için bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca merdiven uzatarak Demirel'i kurtardı. Hafif yaralanan Demirel, 112 Acil Servis görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı
Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı
Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı
Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Caner Cindoruk Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Hakan Kutlu Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dereye düşen minibüste mahsur kalan kişi kurtarıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:16:47. #1.16#

title