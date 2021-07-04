Bursa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi
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Bursa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılan kişi kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Gençali Mahallesi Kumsaz mevkisinde denize giren Engin Öztürk (38) bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Öztürk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Öztürk'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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