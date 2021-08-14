Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
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Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da cinnet getiren baba pompalı tüfek ile eşi ve kızını vurup intihar etti. Baba ve kız olay yerinde can verirken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olayda cinnet getirdiği ileri sürülen bir kişi pompalı tüfek ile evdeki eşi ve kızını vurduktan sonra aynı tüfeği başına dayayıp intihar etti. Baba ve kızı olay yerinde can verirken, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan anne de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı ile öldürüp intihar etti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatan polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Bölgeye Cumhuriyet savcısının gelmesi bekleniyor.

Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı ile öldürüp intihar etti
Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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