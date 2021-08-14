Cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Bursa'da cinnet getiren baba pompalı tüfek ile eşi ve kızını vurup intihar etti. Baba ve kız olay yerinde can verirken, hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.