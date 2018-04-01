Bursa'da "Çingeneler Zamanı Müzikali" Sahnelendi

Bursa'da, Emir Kusturica, Gordan Mihic'in kaleme aldığı ve Vural Bingöl'ün yönettiği "Çingeneler Zamanı Müzikali" sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen müzikal izleyicileri, zaman zaman güldürürken, bazen de hüzünlendirdi.

Müzikal, 1980'lerin Yugoslavya'sında her daim neşe ile yaşayan ancak yüzlerine baktığımızda her bir çizgide hüzünlerini görebildiğimiz çingenelerin aşkları, ayrılıkları, neşeleri, acılarını konu ediyor.

Gecede, Banu Kırbağ, Cenk Yüksel, Andrea Primavera ve Canan Günçer gibi oyuncular müzik eşliğinde koreografilerini sergiledi.

Müzikal sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.