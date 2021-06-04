Bursa'da çevre mühendisliğii öğrencileri Mudanya sahilinde kıyı temizliği yaptı
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Bursa'da çevre mühendisliğii öğrencileri Mudanya sahilinde kıyı temizliği yaptı

Bursa'da çevre mühendisliğii öğrencileri Mudanya sahilinde kıyı temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "Deniz Çöpleri İl Eylem Planı" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü çalışanları ile sahil temizleme etkinliği düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "Deniz Çöpleri İl Eylem Planı" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü çalışanları ile sahil temizleme etkinliği düzenledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, Mudanya halk plajı ile Güzelyalı sahili girişindeki alanın kıyı temizliği yapıldı.

Yaklaşık 100 kişilik gönüllü çevreci, ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları büyük titizlikle topladı.

Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Teksoy, son zamanlarda gündemde olan deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına belirterek, deniz ekosistemlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Bu tür etkinliklerle, özellikle turizm yoğun bölgelerde yaşanan çevre kirliliğine dikkati çektiklerini kaydeden Doç. Dr. Teksoy, "Umarız ki bu çabalar, kıyılarda tatil yapan, sahillerde yaşayan insanlarımız için de farkındalık oluşturur" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, "Dünyamız bizim malımız değil, çocuklarımıza devretmek için koruduğumuz emanetimizdir" diyerek gönüllü çevrecilerin etkinliğine destek verdi.

Etkinlik kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu (USAT) da, 10 kişilik ekiple, Güzelyalı'da deniz dibi temizliği için dalış yaptı.

Bursa'da çevre mühendisliğii öğrencileri Mudanya sahilinde kıyı temizliği yaptı
Bursa'da çevre mühendisliğii öğrencileri Mudanya sahilinde kıyı temizliği yaptı
Bursa'da çevre mühendisliğii öğrencileri Mudanya sahilinde kıyı temizliği yaptı
Bursa'da çevre mühendisliğii öğrencileri Mudanya sahilinde kıyı temizliği yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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