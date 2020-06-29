Bursa'da çevre felaketi
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Bursa'da çevre felaketi

Bursa'da çevre felaketi Hayvan atıklarını Uludağ'ın eteklerindeki dereye bırakıyorlar, 13 bin nüfuslu mahalle deredeki kötü atıklar sebebiyle büyük sıkıntı yaşıyor Hayvan atıkları bırakılan deredeki sular tarım bahçelerinde kullanılamıyor Bursa'da çevre felaketi yaşanıyor.

29.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:32

Bursa'da çevre felaketi

Hayvan atıklarını Uludağ'ın eteklerindeki dereye bırakıyorlar, 13 bin nüfuslu mahalle deredeki kötü atıklar sebebiyle büyük sıkıntı yaşıyor

Hayvan atıkları bırakılan deredeki sular tarım bahçelerinde kullanılamıyor

BURSA - Bursa'da çevre felaketi yaşanıyor. Nilüfer ilçesindeki bir köydeki hayvan çiftliğinden Uludağ'ın eteklerinden aktığı bilinen dereye bırakılan atıklar alt tarafta 13 bin nüfuslu mahallede hayatı tehdit eder hale geldi. Bölgedeki tarım arazileri de deredeki kirlilik sebebiyle bu suyu kullanamazken, vatandaşlar ve mahalle muhtarı Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerini göreve çağırdı.

Nilüfer ilçesinde bulunan 13 bin nüfuslu Demirci Mahallesini kötü kokular sardı. Mahallenin ortasından geçen ve Demirci Mahallesindeki vatandaşların tarım bahçelerini kullanmak için kullandığı su kanalı, iddiaya göre üst mahallede bulunan 2 hayvan çiftliğinden dereye atılan hayvan atıkları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Demirci Mahallesi'nin ortasından geçen derenin pis kokusu nedeniyle 13 bin nüfuslu mahalleyi kötü kokular sardı.

Mahalledeki vatandaşların sokaklarda gezerken kötü kokulara maruz kalırken, tarımla uğraşanlar ise hayvan atıkları nedeniyle suyu kullanamıyor. Yaz günlerinde sebze ve meyvelerin sulanması gerektiği zamanlarda sulama yapamayan vatandaşlar dereye bırakılan hayvan atıklarına bir an önce çözüm bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

13 bin nüfuslu mahallede koku sebebiyle durulmadığını belirten Demirci Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut, "Üst mahallede büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri var. Bunların bazılarından köyümüzün ortasından geçen dereye hayvan atıkları atılıyor. Bununla ilgili şikayetlerimizi yaptık gelip kontrol ettiler ancak dönem dönem tekrar atıkları atmaya devam ediyorlar. Barajdan gelen suya atılan atıklar direk bizim köyümüze geliyor. Yaklaşık bir buçuk aydır kötü kokulardan durulmuyor. Biz bu derede balık tutuyorduk. Şu anda canlı bir hayvan kalmamıştır. Yetkilerin bu olaya bir el atmasını istiyoruz." diye konuştu.

Dereye bırakılan atıklar için suyun tarımda kullanılamadığını belirten mahalle sakini Tarık Güney, "Yukarıdaki hayvan gübrelerini bizim dereye atıyorlar. Şu anda kokudan durulmuyor. Bu dereye bizim çocuklarımız giriyor, hafta sonu piknik yapmaya vatandaşlar geliyor. Bu suyu bağ evlerinde, sulamada kullanılıyordu. Ama şu anda dere çok kötü olduğu için kullanılamıyor." dedi.

Bursa'da çevre felaketi

Kaynak: İHA

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