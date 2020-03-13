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Bursa'da çarşılar,alt geçitler ve müzeler dezenfekte ediliyor

Türkiye'de ilk korona virüsü olayının açıklanmasının ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, BursaRay vagonları, toplu taşıma araçları, T1 ve T2 tramvay hatlarının ardından cami, türbe, müzeler, halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitler ve çarşılarda da dezenfekte...

13.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:38
Bursa'da çarşılar,alt geçitler ve müzeler dezenfekte ediliyor

Türkiye'de ilk korona virüsü olayının açıklanmasının ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, BursaRay vagonları, toplu taşıma araçları, T1 ve T2 tramvay hatlarının ardından cami, türbe, müzeler, halkın yoğun olarak kullandığı alt geçitler ve çarşılarda da dezenfekte çalışmasını kesintisiz sürdürüyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çin ve İtalya'da etkisini gösteren, dünyanın farklı ülkelerinde mantar gibi türeyen korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirleri artırdı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de korona virüs olayı görüldüğünü açıklamasıyla birlikte Bursa'daki dezenfekte çalışmalarına start veren Büyükşehir Belediyesi, BursaRay vagonları, belediye otobüsleri, T1 ve T2 tramvay hatlarında salgın hastalığa karşı ilaçlama çalışmaları yaptı. Belediye ekiplerinin korona virüse karşı aldığı tedbirler, hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan sultan külliyeleri, tarihi selatin camileri, türbeler ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müze alanları, toplu taşıma araçlarında olduğu gibi ilaçlama çalışmalarına tabi tutuldu. Şehir merkezinde 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi de dahil olmak üzere' korona virüse karşı alınan tedbirler, İznik ve İnegöl ile diğer ilçelerde de aynı yoğunlukla devam ediyor. 17 ilçede onlarca cami ile türbe, ibadethane ve müze dezenfekte edildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüse karşı önlemleri artırdıklarını söyledi. Özellikle toplu alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürekli diri tuttuklarını belirten Başkan Aktaş, "Bunun yanı sıra, selatin camileri, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Halkımız, konuyla ilgili hassasiyetini muhafaza etsin. Gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar" dedi.


Virüse karşı gece mesaisi


Dezenfekte çalışmaları ağırlıklı olarak gece sürdürülüyor. Gün boyu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen sultan külliyeleri ve selatin camileri geceleri ise özel kıyafetli dezenfekte ekiplerine ev sahipliği yapıyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ket merkezinde Emirsultan, Osmangazi, Orhangazi, Hz. Üftade ve Yeşil Türbeleri ile Muradiye Külliyesi, Ulucami, Yeşil Cami, Üçkuzular Camii, Uzun Çarşı, Kuyumcular Çarşısı, Tuz pazarı, Reyhan, Cumhuriyet Caddesi, Kozahan, Fidanhan, Sümerbank Alt Geçidi, Heykel otobüs durakları, Merinos AKKM, müzeler, Gazi Orhanbey Camii, Ulu Camii, Yeşil Türbe ve Yeşil Camii, kapalı alt çarşılar dezenfekte edildi. .


İnegöl ilçesinde Sani Konukoğlu Camii, Lazlar (Hacı Hafız) Camii, İshakpaşa Camii ve Türbesi, Kasım Efendi Camii ve Türbesi, Altınbaş Camii, Yıldırım Camii, Urgancılar Camii, Suyolu Camii, Fatih Camii, Yeşil Camii, Çamaşırlık (Osmaniye) Camii ve İznik ilçesinde Ayasofya Camii, Eşrefzade Camii, Yeşil Camii, Şeyhkubbettin Camii, Çukur Camii, 1. Murat Hamamı (Çini Müzesi), Şeyhkubbettin Türbesi ve İznik Belediye Kültür Binası ile Yenişehir Havalimanı'nda da dezenfekte çalışması yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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