Bursa'da, Bulgaristan seçimi için sandıklarda uzun kuyruk oluştu

Türkiye'de Bulgaristan seçimleri için oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin çifte vatandaş için 19 ilde, toplam 126 sandık yerleştirildi. Bursa'da yaşayan yaklaşık 30 bin seçmen için 30 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi için, sandıkların kurulduğu okullarda uzun kuyruklar oluştu. Çifte vatandaş olan seçmenler, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için iki sandıkta oy kullanıyor. Elektronik ortamda yapılan seçimlerde, seçmenler sadece kimlik belgesi ile oy kullanılabiliyor, ehliyet geçerli olmuyor. Seçmen listesinde adı çıkmayanlar kimlik belgelerini ibraz ederek oy kullanabilirken, kayıt yaptırmayanlar ise sandık başında dilekçe doldurarak oy kullanabildi.

Bulgaristan seçimleri için sandık kurulan yerlerden birisi de Bursa'nın Orhangazi ilçesi oldu. Orhangazi'de yaşayan çifte vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için Orhangazi Tuna İlkokulu'nda kurulan sandıkta uzun kuyruklar oluşturdu. Bulgaristan'dan gelen görevliler nezaretinde yapılan oy verme işlemine Orhangazi'deki çifte vatandaşlar yoğun katılım gerçekleştirdi. BAL-GÖÇ Orhangazi Şube Başkanı Hüseyin Ali Yetim, Nisan ayındaki seçimlerde Orhangazili çifte vatandaşların Yalova'da oy kullandığını, Temmuz seçimlerinde ise Orhangazi'ye de sandık kurulduğunu belirterek, "Bu iki seçime oranla son yapılan bu seçimlerde vatandaşların ilgisi çok daha fazla. Bunda Bulgaristan'da ilk kez bir Türk kökenli cumhurbaşkanı adayının çıkmış olması ve mevsim şartları da gösterilebilir" dedi.