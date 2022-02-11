BURSA'DA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA CİP TERS YÖNDE GİDİYORMUŞ, O ANLAR KAMERADA

BURSA (DHA) - BURSA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin öldüğü zincirleme kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde cipin anayolda ters yönde ilerlediği ve kazaya neden olduğu görüldü.

Kaza, çarşamba günü merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya istikametine giden Ersel Atmaca (27) idaresindeki 16 BK 039 plakalı otomobil, Gürkan Cengiz'in kullandığı 16 MDS 91 plakalı ciple çarpıştı. Mehmet Alkış'ın kullandığı 16 AD 991 plakalı minibüs ve İsmail Durak'ın idaresindeki 16 ANV 682 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ersel Atmaca idaresindeki otomobil kaldırıma çarparak, Gürkan Cengiz'in kullandığı cip ise bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Ersel Atmaca, araçta sıkıştı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler Atmaca'nın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ersel Atmaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Polisin yaptığı alkol testinde, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan cip sürücüsü Gürkan Cengiz'in 3.39 promil, minibüs sürücüsü Mehmet Alkış'ın ise 2.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince tedavisi olay yerinde yapılan Gürkan Cengiz ile diğer 2 sürücü gözaltına alındı.Cengiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüsünde, Gürkan Cengiz'in kullandığı lüks cipin ters yönden ilerlediği ve kazaya neden olduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.