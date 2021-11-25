Bursa'da bir kadını takip ettiği iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

BURSA (AA) - Bursa'da bir kadını gittiği adrese kadar takip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Dumlupınar Mahallesi Vatan Caddesi'nde Ş.G'yi (19) gittiği eve kadar takip ettiğine yönelik görüntüler sosyal medyada yayılan ve genç kadının şikayeti üzerine yakalanan şüpheli Afganistan uyruklu M.D. (26) hakkında, cumhuriyet savcısının talimatıyla "Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan" işlem yapıldı.

Polisler, yaptıkları araştırmada şüphelinin yurda yasa dışı girdiğini de tespit etti. Bunun üzerine zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kadının ifadesinde, arkadaşının ikametine yaya olarak gittiği sırada, tanımadığı bir şahsın kendisini takip ettiğini belirterek şüphelinin taşıdığı poşette parlak bir cisim gördüğünü ve tedirgin olarak polisi aradığını anlattığı öğrenildi.

Zanlının, idari gözetim altında tutulduğu, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Erdinç Aksoy - Son Dakika Haberleri

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