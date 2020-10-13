Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları kadını kaçırırken yakalanan çift tutuklandı

Bursa'da fuhuş yapmaya zorladıkları 23 yaşındaki genç kadını kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra Adliyeye sevk edilen fuhuş çetesi üyesi çift hakkında tutuklama kararı verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fuhuşa zorlandığı kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atlayarak jandarmaya sığınan 23 yaşındaki İrem G.'nin şikayeti üzerine, gözaltına alınan Haydar ve eşi Leyla B'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KAÇIRILAN KADIN, ELLERİNDEN KAÇARAK KURTULDU

Bursa'dan kaçırıldığı öne sürülen İrem G, dün Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde zanlıların elinden kaçarak kurtulmuştu. Eskişehir'de olduğu tespit edilen şüphelilerle iletişim kuran jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermiş, şüpheliler jandarmaya teslim olmuştu.

5 YIL BOYUNCA FUHUŞA ZORLANDI

Kaçırma girişimi, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak'ta yaşandı. İrem G., yaşadığı Karabük'te 5 yıl boyunca fuhşa zorlanınca Bursa'ya kaçtı. Ancak İrem G.'yi fuhşa zorlayan kadın tacirleri, genç kadının Bursa'daki evini tespit etti. İrem G.'yi marketten çıkıp evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin