Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
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Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü

Bursa'da cezaevinden izinli olarak çıkan bir vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını ekmek bıçağıyla 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
12.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:40

Bursa'da cezaevinden izinli çıkan kişi, kadın ticareti anlaşmazlığı yaşadığı genç kadını öldürdü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuhşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıkan N.S., 33 yaşındaki B.Ş.'nin evine geldi.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aralarında konuşan N.S. ile B.Ş., para konusunda anlaşamayınca tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle mutfaktaki bıçağı alan N.S., B.Ş.'yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yere yığılan kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatan B.Ş. ile karşılaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayata tutunamadı.

Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü

KADIN TİCARETİ YÜZÜNDEN ANLAŞAMADILAR

Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, 44 yaşındaki N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itiraf eden N.S.; B.Ş. ile kadın ticareti anlaşmazlığı sebebiyle kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak B.Ş.'nin sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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