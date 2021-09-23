OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ VE KIZI YARALANDI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda Ali Hakan İnhan'ın (54) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve kızı İrem İnhan (24), yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ali Hakan İnhan'ın sağanak nedeniyle kontrolün kaybettiği 34 VR 6729 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerin bir kısmı otomobile saplanırken, kazada sürücü ve kızı İrem İnhan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.