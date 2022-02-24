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Bursa'da Ayşe öğretmen kansere yenik düştü

AA, Emrah Taş - Güncel
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Bursa'da Ayşe öğretmen kansere yenik düştü

Bursa'da mücadele ettiği kansere yenik düşen Türkçe öğretmeni Ayşe Yıldız Paşalıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA (AA) - Bursa'da mücadele ettiği kansere yenik düşen Türkçe öğretmeni Ayşe Yıldız Paşalıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkçe öğretmeni olarak 10 yıl önce göreve başlayan Ayşe Yıldız Paşalıoğlu'na (33) kanser teşhisi kondu.

Vani Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Paşalıoğlu, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ayşe öğretmenin vefatı yakınları kadar meslektaşlarını, öğrencilerini ve sevenlerini de yasa boğdu.

Kestel Ahmet Muhittin Aksakal Camisi'nde kılınan cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Fikri Hafızoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç ve okul müdürleri katıldı.

Paşalıoğlu'nun cenazesi, kılınan namazının ardından Kestel Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa veridi.

AA / Emrah Taş - Güncel

Türkçe Öğretmeni, Ayşe Yıldız, Kanser, Bursa, Güncel, Haberler

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