Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde dün silahla öldürülen Aygün Y'nin cenazesi (35), Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından götürüldüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde yakınlarına teslim edildi.

Yunuseli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Aygün Y'nin 8 yaşındaki oğlu, babası Rafet ve annesi Rahime Yıldırım ile yakınları ve komşuları katıldı.

Kadının cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

"Tehdit ediyordu"

Anne Rahime Yıldırım, torununa sarılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Torununun 8 yaşında annesiz kaldığını belirten Yıldırım, "Bundan sonra ben hem anne olacağım, hem baba olacağım, hem de nine olacağım Allah izin verirse. Ben bakacağım yavruma, yeter ki baba tarafı bir şey demesin." dedi.

Kızının daha önce de tehditler aldığını ileri süren Yıldırım, "Boşanma süreci başlayalı tam 2 ay olmuştu. Tam 2 ayda kızımı öldürdü. Hep 'Öldüreceğim.' diye tehdit ediyordu. 'Gelinlikle giren kefenle çıkar.' dediler, dediklerini yaptılar." iddiasında bulundu.

Yunuseli Mahallesi'nde dün sabah işe gitmek için evinden çıkan Aygün Y, parkta kendisini bekleyen ayrı yaşadığı eşi Mehmet Y. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'ne kaçan zanlı, silahıyla bir evin balkonuna çıkıp havaya ateş açarak intihar edeceğini söylemişti. Polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim olan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu