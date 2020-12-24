Bursa'da aranan iki kişi, kısıtlamayı ihlal edince yakalandı
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Bursa'da aranan iki kişi, kısıtlamayı ihlal edince yakalandı

24.12.2020 01:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 01:54
Bursa'da aranan iki kişi, kısıtlamayı ihlal edince yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aranması olan iki şüpheli, kısıtlamayı ihlal edince gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aranması olan iki şüpheli, kısıtlamayı ihlal edince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kısıtlama saatlerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Turgutalp Mahallesi 1. Sağlık Ocağı Sokak'ta G.Ş. ile O.U'nun alkollü içki içtiğini fark etti. Ekipler, kimlik sorgularını yaptıkları bu kişilerin çeşitli suçlardan arandığını tespit etti. Gözaltına alınmak istenen şüpheliler mukavemet gösterince arbede yaşandı.

Yaşanan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan maske ve kısıtlama saatlerinde dışarıda olmalarından dolayı bu kişilere toplam 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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