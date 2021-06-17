Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza
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Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir otomobilin bagajına çocuk koyup, bir de at bağlayan şahsa trafik ekipleri 7 bin 391 lira ceza yazdı.

Bursa'da bir otomobilin bagajına çocuk koyup, bir de at bağlayan şahsa trafik ekipleri 7 bin 391 lira ceza yazdı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı'nda bir otomobilin bagajında oturan çocuğun atın boynuna bağladığı ipi çekerek koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı. At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, araç şoförünü uyararak olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Araç sahibine 7 bin 391 lira ceza

Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirlendi. Ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanununu gereğince toplamda 7 bin 391 lira cezai işlem uyguladı. - BURSA

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza
Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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