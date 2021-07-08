Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan ve 3 daireye sıçrayan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan ve 3 daireye sıçrayan yangın söndürüldü.
Şükrüçavuş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, alttaki 3 daireye sıçradı.
Yangını fark eden apartman sakinleri binayı terk etti.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı, 2 merdivenli araç, 2 su tankeri ve bir arazözle alevlere müdahalede bulundu.
Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
Çatı katı ile 3 dairede hasar yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi