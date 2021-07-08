Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
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Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı

Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan ve 3 daireye sıçrayan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan ve 3 daireye sıçrayan yangın söndürüldü.

Şükrüçavuş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, alttaki 3 daireye sıçradı.

Yangını fark eden apartman sakinleri binayı terk etti.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı, 2 merdivenli araç, 2 su tankeri ve bir arazözle alevlere müdahalede bulundu.

Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Çatı katı ile 3 dairede hasar yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı
Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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