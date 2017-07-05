Bursa'da Alışveriş Merkezindeki Intihar Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Emin Allı, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayarak intihar etti. Allı kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Emin Allı, dün gece Merkez Osmangazi İlçesi'nde bir alışveriş merkezine gitti. Bir süre alışveriş merkezinde gezen Allı, birden 3'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Yolda yürümekte olan kişilerin önüne düşünce korku ve paniğe neden olan Emin Allı, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoldan duran kalbi tekrar çalıştırılan Allı doktorların müdahalesine rağmen tekrar yaşama döndürülemedi. Allı'nın cesedi Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



İNTİHAR ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Emin Allı'nın alışveriş merkezinde intihar etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Allı'nın 3'üncü katta gezerken birden korkuluklara yönelerek kendini boşluğa bıraktığı ve zemin katta yere çakıldığı görülürken, bir kadının intihar eden Emin Allı'nın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.