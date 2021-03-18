Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
18.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:28
Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Mudanya ilçesinde 6'şar katlı 2 bina, kontrollü olarak yıkıldı.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde 6'şar katlı 2 bina, kontrollü olarak yıkıldı. Binaların saniyeler içinde yıkılmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan ve riskli oldukları belirlenen 6'şar katlı 2 bina, sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkım, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, 2 bina 10 saniyede yıkılıyor.
Görüntü dökümü
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Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL