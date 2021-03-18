Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
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Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada

18.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:28
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Mudanya ilçesinde 6'şar katlı 2 bina, kontrollü olarak yıkıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 6'şar katlı 2 bina, kontrollü olarak yıkıldı. Binaların saniyeler içinde yıkılmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan ve riskli oldukları belirlenen 6'şar katlı 2 bina, sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkım, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, 2 bina 10 saniyede yıkılıyor.

Görüntü dökümü

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-Binaların yıkım anları

Haber:  Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,

 


Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Son dakika haberleri! Bursa'da 6'şar katlı 2 binanın kontrollü yıkımı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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