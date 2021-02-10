Yol kenarında 3 mermiyle vurulmuş bir adamın cansız bedeni bulundu

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Bursa'da yol kenarında 41 yaşındaki bir adamın cansız bedeni bulundu. Göğsü ve bacaklarından vurulduğu tespit edilen merhumun cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

Saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Murat Bahadır (41) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede Bahadır'ın göğsü ile bacaklarında 3 mermi girişi olduğu belirlendi. Murat Bahadır'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN