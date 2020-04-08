Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu
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Şerif Çelik, Ankara, İnegöl, Bursa, Güncel

Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu

Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu olduBursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus S. (67) ile umreden dönen Şerif Çelik (55) ve kızı Esma Çelik (22), koronavirüs tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

08.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:59

Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus S. (67) ile umreden dönen Şerif Çelik (55) ve kızı Esma Çelik (22), koronavirüs tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

İnegöl'de yaşayan Yunus S., koronavirüs belirtilerinin gözlenmesi üzerine İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada test sonucu pozitif çıkan Yunus S. tedaviye alındı 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Yunus S., sabah saatlerinde sağlık ekibi tarafından ayakta alkışlanarak taburcu edildi.

BAŞHEKİM GÖÇMEN: GÜZEL HABERLERİ DAHA ÇOK VERECEĞİZ

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "Artık sıra güzel haberleri paylaşmaya geldi. Sizler çok dua ettiniz, bizler çok çalıştık. Gayretleri ile virüse karşı vermiş olduğu savaşı kazanan ve iyileşen 67 yaşındaki hastamızı, alkışlar ve gözyaşları ile taburcu ettik. Siz evde kalın ve sosyal mesafeyi koruyun. Size söz, böyle güzel haberleri daha çok ve daha sık vereceğiz" dedi.

UMREDEN DÖNEN BABA İLE KIZI DA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Bir sevindirici haber de, umre ziyaretinin ardından Ankara'da karantina altına alınan ve koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Ankara'da tedavisine başlanan imam Şerif Çelik ve kızı Esma Çelik'ten geldi. 14 günlük tedavileri başarı ile sonuçlanan baba Şerif Çelik ile kızı Esma Çelik, geçen pazartesi günü Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evlerine getirildi.

BABA ÇELİK: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA YANIMIZDA OLDU

26 Şubat tarihinde 328 umreci ile birlikte kutsal topraklara gittiklerini belirten Şerif Çelik, "Umrede vazifemizi yerine getirmemizin ardından bizleri Ankara'ya getirdiler. Buradaki KYK yurdunda karantinaya aldılar. Burada kaldığımız sürece devletimiz başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm kurumlarıyla yanımızda oldu, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Sağlık ekiplerimiz her an yanımızdaydı. 10 gün burada karantinada kaldıktan sonra ben rahatsızlık geçirdim. Daha sonrasında ben ve kızımın testi pozitif çıktı. Doktorlarımız tedaviye başladılar ve kısa süreçte bu sıkıntıyı atlattık. 14 gün hastaneden kaldıktan sonra kızımla beraber sağlıklı şekilde 5 Nisan'da evimize geldikö dedi. Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Çelik, "Bu sürede bizi yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere sağlık ekiplerimiz ve diyanet yetkililerimize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım. Kurallar bizim için. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskesiz sokaklara çıkmayalımö ifadelerini kullandı.

Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu

Kaynak: DHA

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Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu
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