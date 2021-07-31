Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30'da Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne Bağlı Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik-Armutlu Karayolu'nda seyir halinde olan Metehan Karakuş idaresindeki 16 TCJ 07 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arif Yeşilbaş idaresindeki 16 ED 771 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulan Karakuş'un aracı 16 TEJ 70 plakalı sürücüsü belli olmayan otomobille çarpışarak takla attı. Kazada Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş bulundukları araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş'u çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Metehan Karakuş ile Fatih Karaca'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Sedat Karakuş'un Avusturya'da yaşadığı, tatil için Gemlik'e geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut