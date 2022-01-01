BURSA (İHA) - Yeni yılın ilk bebeklerine altın milletvekilinden

Bursa'da 2022'nin ilk bebekleri dünyaya geldi

BURSA - Bursa'da 2021'nin son bebeği ve 2022'nin ilk bebeklerinde AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ailelerin sevincine ortak oldu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz hastane personelinin yeni yılını kutladı. Ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte 2021 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Kader ve Emre Saka çiftinin ilk çocukları Göktuğ Ali Saka ve 2021 yılının son bebeği olan Semra ve Mehmet Oral çiftinin 4. çocukları olan Osman Oral dünyaya geldi. Bebekleri ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz altın altın taktı. Her iki çifte de bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl dilediler.