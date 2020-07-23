Bursa'da 2 katlı ev yandı Bursa'da 2 katlı ev yandıBURSA'da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bursa'da 2 katlı ev yandı

BURSA'da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde Merkez Camii'nin yanında bulunan 2 katlı bir evde, dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, binadakiler, evi kısa sürede tahliye etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA