Bursa buz tuttu, Büyükorhan'da termometreler eksi 20'yi gördü - Haberler
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Bursa buz tuttu, Büyükorhan'da termometreler eksi 20'yi gördü

Bursa buz tuttu, Büyükorhan'da termometreler eksi 20'yi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bursa'da sabah saatlerinde termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi.

BÜYÜKORHAN, BURSA (İHA) - Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bursa'da sabah saatlerinde termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi.

Son yılların en soğuk kış mevsimin yaşandığı Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan'da termometreler eksiyi gördü. Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilçede hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Yolların ve kaldırımların buz tuttuğu Bursa'da soğuk ve karlı havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

(Ali Erdem-İHA)

Bursa buz tuttu, Büyükorhan'da termometreler eksi 20'yi gördü

Bursa buz tuttu, Büyükorhan'da termometreler eksi 20'yi gördü

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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