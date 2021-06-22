Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına destek
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Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına destek

Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına destek
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde uzman rehber kadro eşliğinde hazırlanan "Türkiye Geneli Sınav Kitapçığı" ve "Öğrenci Sınav Seti"ni adaylarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde uzman rehber kadro eşliğinde hazırlanan "Türkiye Geneli Sınav Kitapçığı" ve "Öğrenci Sınav Seti"ni adaylarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Haydi gençler sınav öncesi son denemeniz bizden" sloganıyla gün boyu adaylara uzman rehberler eşliğinde hazırlanan deneme kitapçığı ve sınav setleri hediye edildi.

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı, Kent Meydanı, Zafer Plaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mudanya İskele Meydanı, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gürsu ve Kestel Belediyesi binaları önüne kurulan stantlara, üniversite adayları büyük ilgi gösterdi.

Zafer Plaza yanına kurulan standı ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, söz konusu eğitim olunca Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları seferber ettiğini belirtti.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını aktaran Demir, "Bu hafta sonu yapılacak sınav öncesinde öğrencilere son bir hazırlık olması için deneme kitapçığı ve sınav seti hediye ediyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı ücretsiz deneme kitapçığı ve sınav setlerinden alan Yaren Begüm Yavuz da dağıtılan kitapçıların çok yararlı olduğunu belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları da 27 Haziran'da yapılacak.

Bursa'da tüm adaylar, sınav giriş belgesini göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına destek
Bursa Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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