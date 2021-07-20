Hayırlı bayramlar Bursa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayırlı bayramlar Bursa

Hayırlı bayramlar Bursa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi nedeniyle kısıtlamalarla geçen son 3 bayramın ardından Kurban Bayramı ayrı bir coşku ile başladı.

Pandemi nedeniyle kısıtlamalarla geçen son 3 bayramın ardından Kurban Bayramı ayrı bir coşku ile başladı. Bayram namazını beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkese hayırlı bayramlar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bayram namazını tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'nde kıldı. Namaz sonrası cami bahçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Aktaş, bir kurban bayramına daha sağlık ve sıhhatle ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Son 3 bayramdır pandemi dolayısıyla bayram heyecanının doya doya yaşanamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Geçen bayram da yasaklıydı biliyorsunuz. Bugün şükürler olsun buradayız. Rabbim inşallah eksikliğini vermesin. Bayramlar her halükarda kardeşlerin, dostlarım buluşmasıdır, küslerin barışmasıdır. Ama bu bayram Kurban Bayramı. Yardımlaşmanın da velhasıl Allah'a kurban olmak adına kurbanların da takdim edildiği bir bayramdır. Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin. Herkese hayırlı bayramlar dilerim" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da "Bayramlar bizim birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın, paylaşmanın yoğun yaşandığı özel günler. Son 3 bayramımız pandeminin gölgesinde kısıtlamalarla geçti. Bu bayramı inşallah biraz daha rahat bir ortamda idrak edeceğiz. Rabbim nice sağlıklı bayramlarda buluştursun bizleri inşallah" dedi. Başkan Aktaş ve Yılmaz daha sonra Yıldırım Beyazıt'ın türbesini de ziyaret etti.

Tam bir bayram sofrası

Başkan Aktaş, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kahvaltı sofrasını, dünyanın dört bir yanından eğitim almak için Bursa'ya gelen yabancı öğrencilerle paylaştı. Gerek pandemi gerekse de farklı nedenlerle Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan Müslüman öğrenciler, Başkanlık Konutu'nda düzenlenen kahvaltıda aile sıcaklığı yaşadı. Kahvaltıya eşi ve çocuklarıyla katılan Başkan Aktaş, konuklarının çayını kendi elleri ile servis etti, tüm öğrencilerle tek tek sohbet etti. Bayram kahvaltısını da eğitim almak için yurtdışından gelen Müslüman öğrencilerle birlikte yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Bursa'da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayırlı bayramlar Bursa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:40:42. #1.14#

title