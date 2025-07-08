Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM

SAMANLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/07/2025 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/07/2025 16:00

Kesim Tarihi: 08/07/2025 15:00

Açıklama: YILDRIRIM İLÇESİ; C4 _ D Alt Bölgesinde Bulunan, Samanlı Mahallesi sevilen Sokak ve Civarı, "ARIZA" Nedeniyle 08.07.2025 tarihinde 15:00 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

KARACABEY

TAŞLIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/07/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/07/2025 17:00

Kesim Tarihi: 09/07/2025 09:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesinde depo temizliği nedeniyle 09.07.2025 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

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