Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY - Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar, Hürriyet Mahalleleri

Planlanan Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 17:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 8 Ekim 2025, saat 05:00

Kesim Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 17:00

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi nedeniyle su tasarrufu amacıyla planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Belirtilen saatler arasında Karacabey İlçesi'nin Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet Mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.

NİLÜFER - Alaaddinbey Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 18:00

Kesim Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 16:00

Açıklama:

Nilüfer İlçesi C4_K_Alaaddinbey alt bölgesinde bulunan Akarsu Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle, 7 Ekim 2025 Salı günü 16:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ - Akpınar Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 18:00

Kesim Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 16:00

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C4_B27 alt bölgesinde bulunan Haber Sokak ve çevresinde yapılan arıza çalışması nedeniyle, 7 Ekim 2025 tarihinde 16:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleştirilecektir.

OSMANGAZİ - Çukurkaköy Mahallesi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 15:40

Planlanan Bitiş Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 17:40

Kesim Tarihi: 7 Ekim 2025, saat 15:40

Açıklama:

Osmangazi İlçesi C4_K_Çeltik alt bölgesinde bulunan 3. Çamlık Sokak ve civarında yapılan arıza çalışması nedeniyle, 7 Ekim 2025 tarihinde 15:40 - 17:40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.