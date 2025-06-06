Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

OSMANGAZİ

YENİCEABAT

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/06/2025 20:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/06/2025 23:00

Kesim Tarihi: 05/06/2025 20:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_K Alt bölgesinde bulunan YENİCEABAT Mahallesi Yalın sokak ve civarı arıza nedeniyle 05.06.2024 tarihinde 20:30 ile 23:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

ALTINOVA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/06/2025 18:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/06/2025 19:30

Kesim Tarihi: 05/06/2025 18:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D11 Alt Bölgesinde Bulunan, Altınova Mahallesi Taraklı Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 05.06.2025 Tarihinde 18:00 ile 19:30 Saatleri Arasında, SU KESİNTİSİ Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.