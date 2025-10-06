Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey İlçesi -Taşlık Mahallesi

Başlangıç Tarihi: 06.10.2025 - 16:00

Bitiş Tarihi: 06.10.2025 - 19:00

Kesim Tarihi: 06.10.2025 - 16:00

Açıklama: Karacabey ilçesi Taşlık Mahallesi'nde TOKİ inşaat çalışmaları sırasında şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle 06.10.2025 Pazartesi günü 16:00 ile 19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer İlçesi -Cumhuriyet Mahallesi

Başlangıç Tarihi: 06.10.2025 - 15:30

Bitiş Tarihi: 06.10.2025 - 17:30

Kesim Tarihi: 06.10.2025 - 15:30

Açıklama: Nilüfer ilçesi C4_B45 alt bölgesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokak ve civarında arıza nedeniyle 06.10.2025 tarihinde 15:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Osmangazi İlçesi - Dürdane Mahallesi

Başlangıç Tarihi: 06.10.2025 - 13:00

Bitiş Tarihi: 06.10.2025 - 20:00

Kesim Tarihi: 06.10.2025 - 13:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_K alt bölgesinde bulunan Dürdane Mahallesi Orhangazi Caddesi ve civarında arıza çalışmaları nedeniyle 06.10.2025 tarihinde 13:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.