Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Nisan su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

YÜZÜNCÜYIL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/04/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/04/2025 13:00

Kesim Tarihi: 28/04/2025 12:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ ; C4_B65 Alt Bölgesinde Bulunan Yüzüncüyıl Mahallesi 519. Sokak ve civarı, "ARIZA" çalışması nedeniyle 28.04.2025 tarihinde 12:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DÜRDANE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/04/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/04/2025 12:00

Kesim Tarihi: 28/04/2025 10:00

Açıklama: Osmangazi İlçesi Dürdane Mahallesi Kuşdili sokak ve civarı arıza nedeniyle 28.04.2025 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.